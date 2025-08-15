J-CAST ニュース

【プロボクシング】WBAフェザー級王者ボール、「グッドマン倒さなければ井上尚弥戦はない」米メディアに決意明かす

2025.08.15 12:42
スポーツ班
    プロボクシングWBA世界フェザー級王者ニック・ボール（英国、28）が、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）との対戦に前向きな姿勢を見せた。米ボクシング専門メディア「ザ・リング」（ウェブ版）が、2025年8月14日に報じた。

  • ボール選手（本人インスタグラムより）
  • ボールVSグッドマン（ボールのインスタグラムより）
  • ボール選手（本人インスタグラムより）
  • ボールVSグッドマン（ボールのインスタグラムより）

16日にグッドマン相手に3度目の防衛戦を予定

    ボールは2025年8月16日にサウジアラビアで、WBA世界フェザー級5位サム・グッドマン（オーストラリア、26）を相手に防衛戦を行う。

    グッドマン戦が3度目の防衛戦となるボール。フェザー級王者の中でも実力者として知られ、一時は井上の対戦候補に浮上した。井上が一時的に階級をフェザー級に上げ、12月にサウジアラビアでボールに挑戦する計画もあった。

    12月の対戦は消滅したが、井上は早ければ26年にもフェザー級に転向する可能性があり、その際は、主要4団体（WBA、WBC、WBO、IBF）それぞれのフェザー級王者が、有力な対戦候補となる。

    このような背景もあり、「ザ・リング」は、ボールの立場について、こう説明した。

    「8年間のプロキャリアを持つボールは、しばらくの間、井上に関する質問に答えてきた。そのため、グッドマンについてと同じくらい、日本のスーパースターとの対戦の可能性について質問されることはよくわかっている」

「グッドマンは私を倒す可能性がある」
