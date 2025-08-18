J-CAST ニュース

DeNA藤浪先発では「ベストオーダーで臨めない」中日・井上監督の発言に賛否...「選手に失礼」「藤浪さんへ責任転嫁」

2025.08.18 11:34
スポーツ班
全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   プロ野球の中日・井上一樹監督（54）の試合後の発言が、インターネット上で物議を醸している。

  • 画像はイメージ
    画像はイメージ
  • 幼い頃の藤浪（本人インスタグラムより）
    幼い頃の藤浪（本人インスタグラムより）
  • 画像はイメージ
  • 幼い頃の藤浪（本人インスタグラムより）

井上監督「オレもケガ人は出したくないし」

   中日は2025年8月17日、本拠地バンテリンドームでDeNAと対戦した。

   中日の先発は松葉貴大投手（35）で、DeNAは藤浪晋太郎投手（31）を先発に起用。3年ぶりに日本球界に復帰した藤浪にとって、今シーズン初のマウンドだった。

   制球に難がある藤浪が先発するとあって、井上監督は「藤浪対策」としてスタメン9人すべて左打者を起用した。試合は4－4で延長戦に突入し、DeNAが12回に犠牲フライで1点を入れ5－4で勝利した。

   先発の藤浪は5回を投げ、打者20人に対して5安打5奪三振1四球1失点（自責1）。勝利投手の権利を持ったまま降板したが、6回に同点に追いつかれ、今シーズンの初勝利はならなかった。

   不安視された死球はひとつもなく、四球は１つだけ。スポーツ紙の報道によると、井上監督は試合後、スタメン9人すべて左打者を起用した意図について、「オレもケガ人は出したくないし。ベストオーダーで臨めない」などと語ったという。

   この井上監督の発言は、インターネット上で大きな話題となり、中日、DeNAのファンの間で物議を醸した。

「実際それで死球回避できてるんなら正解」の声も
続きを読む
1 2
全文表示
DeNA
プロ野球
中日
井上監督
藤浪晋太郎
姉妹サイト