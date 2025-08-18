DeNA藤浪先発では「ベストオーダーで臨めない」中日・井上監督の発言に賛否...「選手に失礼」「藤浪さんへ責任転嫁」

プロ野球の中日・井上一樹監督（54）の試合後の発言が、インターネット上で物議を醸している。

井上監督「オレもケガ人は出したくないし」

中日は2025年8月17日、本拠地バンテリンドームでDeNAと対戦した。

中日の先発は松葉貴大投手（35）で、DeNAは藤浪晋太郎投手（31）を先発に起用。3年ぶりに日本球界に復帰した藤浪にとって、今シーズン初のマウンドだった。

制球に難がある藤浪が先発するとあって、井上監督は「藤浪対策」としてスタメン9人すべて左打者を起用した。試合は4－4で延長戦に突入し、DeNAが12回に犠牲フライで1点を入れ5－4で勝利した。

先発の藤浪は5回を投げ、打者20人に対して5安打5奪三振1四球1失点（自責1）。勝利投手の権利を持ったまま降板したが、6回に同点に追いつかれ、今シーズンの初勝利はならなかった。

不安視された死球はひとつもなく、四球は１つだけ。スポーツ紙の報道によると、井上監督は試合後、スタメン9人すべて左打者を起用した意図について、「オレもケガ人は出したくないし。ベストオーダーで臨めない」などと語ったという。

この井上監督の発言は、インターネット上で大きな話題となり、中日、DeNAのファンの間で物議を醸した。