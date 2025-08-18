J-CAST ニュース

WBAフェザー級王者ボールは「井上尚弥と対峙する資格ない」　グッドマンに最大8ポイント差勝利も...米メディア「実力」疑問視

2025.08.18 13:37
スポーツ班
   米ボクシング専門メディア「ボクシングニュース24」（ウェブ版）が2025年8月17日、WBA世界フェザー級王者ニック・ボール（英国、28）に対して、「井上と対峙するに値するパフォーマンスではなかった」と辛辣に評した。

  • ボール選手（本人インスタグラムより）
  • ボールVSグッドマン（ボールインスタグラムより）
  • ボール選手（本人インスタグラムより）
採点は118―110、117―111、115―113で王者を支持

   ボールは8月16日にサウジアラビアで、WBA同級5位サム・グッドマン（オーストラリア、26）と対戦し3－0の判定で勝利し、3度目の防衛に成功した。採点は、3人のジャッジが、118―110、117―111、115―113でそれぞれボールを支持した。

   無敗同士（ボール22勝13KO1分け、グッドマン20勝8KO）の1戦は、王者の強打が不発に終わった。

   身長157センチと、フェザー級において小柄な王者・ポールだが、パワーには定評がある。一方の挑戦者グッドマンは、1階級下のスーパーバンタム級から上げてきた選手で、前評判では、ボールがパワーで圧倒するとみられていた。

   ボールは、この日も左右フックを振り回してKOを狙うも、ダウンを奪うことができなかった。採点はジャッジのひとりが8ポイント差をつけたが、複数の海外メディアは、接戦との見方をし、グッドマンの戦いぶりを評価するメディアもあった。

   「ボクシングニュース24」も採点を疑問視した。

「ボールのグッドマンに対する勝利は明確ではない」
