ゆりにゃ元恋人「もう一度隣で」後悔つづるも...ネット呆れ「ゆりにゃの邪魔すんな」　不貞行為で騒動

人気TikToker・ゆりにゃさんの元恋人、齊藤太一氏が、2025年8月17日にXを更新。ゆりにゃさんへの思いをつづった。

「ゆりかは僕の生きがいそのものでした」

齊藤氏をめぐっては、25年8月1日、ゆりにゃさんがプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu（プリチュー）」の元メンバーとの性的トラブルが発覚。齊藤氏はグループに運営として携わっていたが、騒動を機にグループから離れることに。ゆりにゃさんはXで、齊藤氏と「今後いかなる関係も持たない」と宣言していた。

そうした中、齊藤氏が8月17日、Xで「ゆりかを失ってから半月が経ちました」と切り出し、後悔をつづった。

「僕にとって自分よりも大切な存在はゆりかだけでした。ゆりかの居ない毎日は生きる希望もなく、後悔の念に押し潰さています。ゆりかは僕の生きがいそのものでした。愛を知らなかった僕に、愛の意味を教えてくれたのもゆりかでした。5年半どんな時でも一緒に居て、2人でひとつでした。付き合っていた頃、ゆりかにプロテインを作るのが毎朝の日課でした。でも今は目が覚めても、ゆりかは居ません。虚無感だけが残っています。何気ない日常こそ、かけがえのない幸せだったんだと身に染みて感じています。その幸せを自分の愚かさで壊し、彼女に一生残る深い傷を負わせてしまった自分が憎くくて堪りません」（原文ママ）

そして、「僕の人間としての欠陥と腐った身勝手さは決して許されることではありません」とした上で、「僕にこんな資格はありませんが、それでももう一度、無邪気に笑った可愛いゆりかを隣で見たいと願ってしまいます」と投稿。ゆりにゃさんの妹、れいちぇるさんがインスタグラムに投稿した、ゆりにゃさんの写真のスクリーンショットを添えた。

この投稿には「綺麗な言葉並べないでいただきたい。近寄ろうとすんな。ゆりにゃにアピールすんな」「お気持ち表明はご自由にどうぞ でも勝手に写真使うのはだめだろ」「ゆりにゃの事ほんとに大事なら別れる道を選んで前に進んでるゆりにゃ尊重しろよ 安易に反省文なんて書くな ゆりにゃの前進の邪魔すんな」「裏切り行為したの自分やん 今更どんな気持ちでこれポストしてんの 痛すぎやろ」など、厳しいコメントが相次いでいる。