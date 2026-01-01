米倉涼子、4か月半ぶりインスタ更新...めぢから強め「どアップ」ショット　元日に英語でメッセージ

俳優の米倉涼子さん（50）が2026年1月1日にインスタグラムを更新し、近影を公開。英語でメッセージもつづった。

「今年はあなたに美しい思い出がたくさんあることを...」

米倉さんをめぐっては、25年秋に「週刊文春」などが米倉さんの自宅に捜査機関が入ったことを報じていた。

その後、米倉さん自身は25年12月26日に公式ホームページ上に「関係者及びファンの皆様」という文書を公開し、家宅捜索が入ったことを認めつつ、「私の心身には問題はありません。今一度初心に立ち返り、一つひとつ真摯に取り組んで参りたいと存じます」とつづっていた。

一方、米倉さんは26年1月1日、約4か月半ぶりにインスタグラムを更新し、白黒写真の自身の近影を公開。力強く正面を見据える、どアップのショットとなっている。また、英語で「Hope this year brings you lots of beautiful memories.（今年はあなたに美しい思い出がたくさんあることを願っています）」とコメントしていた。

このポストに米倉さんの元には、「おかえりなさい！今年も大好きです！」「2026年も全力で応援します」という声が集まっていた。