X JAPAN・YOSHIKI「今回の件、全て関係者に任せます」　アニメ「ダンダダン」劇中歌めぐって

X JAPANのYOSHIKIさんが2025年8月18日、放送中のアニメ『ダンダダン』の劇中歌をめぐってXで言及した。

「お騒がせしてすみません」

ダンダダンをめぐっては、アニメ公式チャンネルが8日、「TVアニメ『ダンダダン』HAYASii『Hunting Soul』【lyric video】」と題した動画を公開。激しいメタル・ロック調の音楽を奏でるバンドマンたちと、「おはらいだぁああああああ」などとする歌詞が注目を集めた。

YOSHIKIさんは同日、この動画について「最初これを知った時は、なんだか面白くて笑っていたら、弁護士達からも連絡がきた 著作権侵害の可能性があるとのことで、どうなるのだろね みなさん、この手のものは、多分先に関係者へ連絡した方がいいみたいだよ」と投稿。

その後の投稿では「この件は、音楽出版のSony Music Publishingが管理している曲に関係するため、関係者で近く話し合いが行われるようです。自分もアニメファンで、こういう作品は好きなので、前向きな方向に進むことを願っています」と明かした。

だが一転して9日、「今回の件、急に連絡が来て驚いて、つい呟いちゃいました。お騒がせしてすみません。ごめんなさい」としていた。

9日の投稿で事態の収束を示唆していたYOSHIKIさんだが、18日に「よく考えたけど、これ俺のLast Name？」「著作権や肖像権は色々な会社が動いているので任せているけど。この件は直接話う？」（原文ママ）などとつづった。

続く投稿では、「自分のことを書かれた本が出版されるまでは、自分は"Yoshiki"だけを名乗っていた」とし、父親のことで「今に至るまで、むきあえないまま生きてきたから」、「とても複雑な気持ち、みんな、悪気わないのはわかってるっけと.. 心が痛いしなぜか涙が出た」（原文ママ）と率直な思いを吐露。英語でも同様の投稿を行った。なお、18日14時30分時点で投稿は削除されている。

18日14時44分には「今回の件、全て関係者に任せます」との投稿がなされた。