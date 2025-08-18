木村拓哉の振る舞いにネット称賛　ラーメン店スタッフ「手が汚れてて」握手を遠慮したが神対応...「泣きそうになった」

俳優・木村拓哉さんがラーメン店スタッフに取った振る舞いに対して、「この人は本当に心の中までカッコいい」などと絶賛する声がSNS上で相次いでいる。この木村さんの振る舞いは、2025年8月16日公開のYouTube動画での一場面。手が油で汚れているとの理由でスタッフは握手を遠慮したが、木村さんはそれを気にせずに握手していた。

「この（手の）おかげっすよ」

8月16日に公開されたYouTubeの動画では、神奈川県内の家系ラーメンの名店を木村さんが訪ねて、家系ラーメンを初めて食べるという内容だった。

店主は「YouTubeは全部断ってる」としつつも、木村さんの大ファンだという理由などから撮影を許可したことを明かした。その後、家系ラーメンを初めて食べた木村さんは「うまっなんだこれ」「めっちゃ美味い！」などと絶賛しながら完食した。

終盤では、木村さん主演の映画「グランメゾン・パリ」のサイン入りDVDを店主にプレゼント。その後、店内のスタッフと木村さんとの記念写真を撮影した。「ごちそうさまでした！」と挨拶した木村さんは、スタッフ一人ひとりと握手していた。

SNSで絶賛の声が相次いだのは、厨房でスープを炊いていた男性スタッフに対する木村さんの対応だ。男性スタッフは「自分いま手が（油で）汚れてて...」と握手を遠慮したが、木村さんはスタッフの手を取って、「みんなにちゃんと感じてほしいっすね。この（手の）おかげっすよ。おかげですよマジで」と称賛。その後、深々と頭を下げながら両手で握手していた。

このシーンに対し、SNS上では、「この人は本当に心の中までカッコいい」「素敵過ぎますね」「最後ちょっと泣きそうになった」「人としてかっこいい」「男前すぎる」「相手にリスペクトがあるんだよな」などと絶賛する声が相次いでいる。