J-CAST ニュース

ホロライブVTuber、父の「オジサン構文」で大爆笑さらう　「濃すぎる」LINEに15万いいね「センスすら感じる」

2025.08.19 16:30
エンタメ班
   女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の宝鐘マリンさんが2025年8月18日にXで、これまでに父から届いたという「オジサン構文」のメッセージを披露し、「面白すぎる」などと反響を呼んでいる。

  • 「ホロライブ」宝鐘マリンさん、リリースより
  • 宝鐘マリンさんのX（＠houshoumarine）より
  • 宝鐘マリンさんのX（＠houshoumarine）より
  • 宝鐘マリンさんのX（＠houshoumarine）より
  • 宝鐘マリンさんのX（＠houshoumarine）より
  • 「ホロライブ」宝鐘マリンさん、リリースより
「少林寺拳法オチャオチャオチャ」「冷蔵庫にひゃしてあるよ」

   宝鐘さんは「うちの父親のオジサン構文をくらえ！」と投稿し、4場面にわたる父とのLINEメッセージを公開した。オジサン構文とは、絵文字の多用をはじめ、語尾のカタカナ変換といった中高年男性に散見されるような言い回しが特徴的な文体を示す。

   まず1枚目のスクリーンショット画像では「まだ仕事ですか？それとも（フライドポテト）ですか？」「パパはもう寝る」と父から報告があり、その後に、

「今日は株主総会で遅くなります。（ビールで乾杯）（祝）お茶（お茶）（お茶）（お茶）少林寺拳法（お茶）オチャ（拳）オチャ（お茶）（拳）オチャ（お茶）（拳）冷蔵庫にひゃしてあるよ（ヒゲの男性）」

とのメッセージが届いていた。絵文字をふんだんに使ったうえ、「お茶」という響きから連想してか、武道の掛け声風にテンポよくギャグを展開しているというわけだ。

   2枚目は宝鐘さんの体調を心配する父の文章で始まった。娘から帰省予定を知らされると、「おう。」「デート（ハート）しようね笑い」と呼びかけ、泣き笑いの絵文字4つと笑顔の絵文字で畳みかけた。

   宝鐘さんが「しない」と断ると、父は「笑いワワワワワワワー（泣き笑い）（泣き笑い）（泣き笑い）（泣き笑い）（笑顔）」と返信していた。

「髪の毛伸ばし始めましたよ（笑）ワハハハハ～」
