高橋英樹「この茂みのあたりで熊が出たらしい」　長野・蓼科で夏満喫も...目撃情報に「少し怖いなあ、、、」

俳優の高橋英樹さんが2025年8月18日にブログを更新し、長野県茅野市のリゾート地・蓼科の山でドライブしたことを明かし、「しかし先日にはこの茂みのあたりで熊が出たらしい」と報告した。

「道路からずっと下にある川沿いらしいです」

高橋さんは別荘のある蓼科を毎夏に訪れており、今年は7月末から、現地での暮らしをブログで発信してきた。8月18日に公開したのは「山頂近いと山が綺麗！」と題したブログエントリーだ。

猛暑の東京と比較しながら「蓼科でも山に上がってもアチチチチです しかし景色はとても綺麗だなあ」と伝え、妻・美恵子さんと車で山をドライブした際の近影を披露した。さらに、木々を見下ろす写真も公開し、

「しかし先日にはこの茂みのあたりで熊が出たらしい」

とも報告。高橋さんは「それを聞くと少し 怖いなあ、、、」として汗をかいた笑顔の絵文字を添え、「みなさんも気をつけましょう！」と呼びかけた。

19日には「クマが出たという話です」と題したブログエントリーで、「私達山荘の 山の上の方で 熊の目撃情報があったと聞きました」「道路からずっと下にある川沿いらしいです」などと説明。蓼科ではたびたびゴルフをしており、「ゴルフ場では熊ではなく可愛い鹿をよく見ますよ」と伝える場面もあった。

茅野市の公式サイトでは市内のクマ目撃情報が発表されている。8月に関しては、7日に金沢地区の林内で錯誤捕獲、9日に豊平地区の角名川堰堤付近で目撃、12日には玉川地区の農地にツキノワグマのものと思われる足跡・作物被害、13日には同地区の道路上で子グマと思われる動物の目撃情報があったという。