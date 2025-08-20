「選挙の神様」久米晃さんが喝！　与野党ともダメ、新興政党は「体なさない」...求められるのは「正論」だ

久米晃さん（71）は自民党本部に約40年、選対事務部長など長く実務に携わった自民党を最も知る人物である。野党にも人脈が広く、「選挙の神様」とまで言われて来た。その人がいま、与野党ともダメ、と厳しく「喝！」を叫ぶ。新興の政党に対しても、政党の体をなしていないと厳しい。その元自民党本部事務局長の久米さんにインタビューして怒りの中身を聞いた。日本の政党政治に未来はあるのか。

（インタビュー ジャーナリスト 菅沼栄一郎）

石破氏は前倒し総裁選に出馬して信を問うべき

「石破内閣の支持率上昇」が、「石破降ろし」をめぐる今月下旬の最終局面の展開に、微妙な影響を及ぼしているが、久米晃氏は、「政党は、こうした選挙結果の責任に、きちんとけじめをつけないと、党内に大きな亀裂を残すことになる」と警告する。マスコミの世論調査では、「石破首相は辞める必要がない」との声が多数とされ、自民党総裁選の「前倒し」を検討する都道府県連にも慎重な意見が出ているが、「選挙結果の責任をめぐる政党のルール」を40年近く見てきた眼には、厳しい現実が見えるようだ。参院選後の「多党化」とも言われる現象の本質は「政党の質の低下」にあるとも指摘する。

―― 石破茂首相の内閣支持率が、2025年8月18日の朝日新聞に掲載された世論調査で36%に上がり（前回29%）、首相辞任は「必要ない」も54%（同47%）に増えました。自民党の「総裁選前倒し」の手続きが、これから本格化しますが、これに必要な「過半数」は集まりますか。

久米 NHKの世論調査（8月13日報道）でも、石破首相は「辞める必要はない」（49%）が、「辞めるべきだ」（40％）を上回ったと伝えました。しかし、ある報道によるとNHK調査を年齢補正（回答者の年齢に偏りがあったため、現実の年代別割合に応じた補正）をしたら逆転して、続投賛成45%、反対47.5％となったとありました。調査対象は高齢者が多かったようです。

政党は選挙の責任をきちんと取らないと党内に大きな亀裂を残します。このままでは、石破さんは党内に反主流派を抱えての党内運営を迫られる。物事が進まなくなると思います。前倒しの総裁選には、石破さんも出馬できるのですから、そこで信を問えばいい。若い候補者たちと、党再生のスタートを切ればいいと思います。

―― しかし、総裁選前倒し決定は、石破総裁のリコールに等しい。世論がこれだけ盛り上がる中で、前倒しを求めていた県連の中にも慎重論も出始めたと聞きます。