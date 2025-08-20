福山雅治氏のフジ会合参加、中居氏問題とは「明確な線引きを」　元放送作家が懸念「フジの罪まで矮小化」

元放送作家の長谷川良品氏が2025年8月19日に自身のYouTubeチャンネルの動画で、歌手で俳優の福山雅治さんがフジテレビが設置した第三者委員会のヒアリングに回答したとして、週刊誌「女性セブン」の取材に応じたことについて見解を述べた。

「福山氏と中居正広氏の問題は次元が違う」

福山さんをめぐっては、8月18日に公式Xで、同日発売の「女性セブン」の独占取材を受け、「フジテレビさんが設置した第三者委員会からの質問に回答した経緯と、その報告書に記載されていた内容についての補足や説明」をしたと報告した。

「女性セブン」では、第三者委員会の調査報告書でフジの大多亮元専務が、女性アナウンサーや女性社員を同席させたという「男性有力番組出演者との会合」の男性有力番組出演者が福山氏だったと報じている。調査報告書によると、特段ハラスメント的な言動はなかったと述べる参加者がいた一方、下ネタや性的内容を含んだ発言もあり不快だったとする参加者もいたとされる。

長谷川氏は動画で、「福山氏と中居正広氏の問題は次元が違う。やはりここには明確な線引きを設ける必要がある」と警鐘を鳴らした。「そうでないと危険だからです」といい、福山さんに社会的制裁を与えるような機運が高まると、「むしろ性暴力とされる核心やフジの罪まで矮小化しかねません」と懸念を示した。

その行き着く先には、「メディアや一部の過激な ジャーナリストの姿勢に対する不審感が肥大」すると指摘。さらにこうした動きが加速すると、メディアの受け手の側も「 全てのトラブルを一括にして『なんだ結局この程度のことで大騒ぎしていたのか』というような興ざめと風化とデフレを招きかねません」と話した。