土屋太鳳、インスタで意味深投稿　「今日はひさしぶりにちょっとビックリすることがありました」

女優の土屋太鳳さんが2025年8月20日にインスタグラムを更新。「今日はひさしぶりにちょっとビックリすることがありました」と報告があった。

「私は個人ではインスタのアカウントを持たないので...」

土屋さんは20日にインスタグラムで、「今日はひさしぶりにちょっとビックリすることがありました」とし、「私は個人ではインスタのアカウントを持たないのでなかなか自分で確認出来なかったのですが、あらためて、今の時代はいろいろなことが起きるし人生にはいろいろなことが起きるんだな...と実感しています」とつづった。

また、これを機会にスマホを機種変更したといい、「少し前から周りでもちょっとザワザワした出来事を聞いていたけれど引き続きいろいろな面でプライベートの安全に気を付けていきたいと思います！」とつづり、「心配してくださった方々、本当にありがとうございました！！！」とファンに感謝を述べていた。

さらに土屋さんは、「写真は、実家の冷蔵庫の中」「食材に関するルールが貼られていて合宿の冷蔵庫みたいになってます」と、乳酸菌飲料が何本か容器に入れられている写真を公開した。

土屋さんは、「特にヨーグルトやヤクルト系はみんなで飲むとすぐなくなるので、購入する時も箱買いか10本くらいまとめてたくさん買う」と箱で購入していることをアピールし、「夏に冷蔵庫を開けると、ああ、夏休みだなぁ...と思います」とつづっていた。

土屋さんをめぐっては、19日頃から土屋さんのものらしきSNSアカウントへの注目が集まっていた。