ヴェルサイユ宮殿に着ていく服装問題　インフルエンサー「誤解されて止められるリスクを避けて、安心して楽しめるように」

インフルエンサーの眞白ありすさんが2025年8月21日にXで、フランスのヴェルサイユ宮殿で入場拒否されないための服装について情報発信し、ネットの注目を集めた。

「動画の注意事項を守った方が安全かなと思います」

眞白さんはXで、「ヴェルサイユ宮殿で入場拒否されないようにお姫様じゃなくてお嬢様な服装で行くのがおすすめ！」とつづり、ロリータ風のファッションをしてヴェルサイユ宮殿内を観光している自身の動画を投稿した。

動画では「憧れのヴェルサイユ宮殿 気をつけるポイント4選」として、「歴史的な衣装 ドレスはNG」「ファンタジーすぎる服」「ウィッグ」「嵩張るアイテム」などと紹介されていた。なお、自身の服装については「この服装は現地のスタッフの方にたくさん褒められて問題なしでした」。また、動画のなかでは「※判断は現地スタッフによります ※英語で説明できない方は危ない服装はやめておくのが無難です ※日本の可愛いファッションスタイルだと理解してもらえる格好で行きましょう」とあった。

また、眞白さんは「この動画で私が伝えたいのは"ルールをすり抜けよう"ではなく、"誤解されて止められるリスクを避けて、安心して楽しめるようにしよう""ということです」と呼びかけていた。

なお、投稿には、「可愛いとは思いますがギリギリグレーゾーンはアウト」「ルールで禁止されてないからOKって考えるの安直すぎる」「グレーゾーン狙って着ていくの本当に恥だからやめて欲しい」という声もあった。

続く投稿では、眞白さんは「私はみんなが安心して楽しめるように、"誤解を招きやすい服装は控えよう"と伝える動画を作りました」「もちろん公共の場なので周囲への配慮は大前提ですが、むしろトラブルを防ぐことで、好きな場所に好きな服で行けるようにしたい──それが私の思いです」とつづっている。

その後、眞白さんは22日に再びXを更新し、「一部訂正」として、「一般来館者向けのルールだと歴史的な衣装はルールにないそうです 歴史的な衣装というルールは観劇のルールだそうです」と発信した情報を修正。しかし、「ただルールにないからコスプレ等していいわけではないと思うので動画の注意事項を守った方が安全かなと思います...」とつづっていた。