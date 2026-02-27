商品にキスのふり？大分の高校生5人がファミマで悪ふざけ　動画拡散で波紋、県教委「生徒や保護者が店に謝罪」

コンビニの店舗内で、少年ら数人が店の商品を使って悪ふざけする様子が映った動画がXで取り上げられ、批判が相次いでいる。

大分県内の高校生ではないかとされており、県教委は、男子生徒5人の行為だと取材に認め、5人は保護者とともに店に謝罪したと明らかにした。器物損壊などの被害はなく、店も警察に被害届を出さない意向と聞いているとした。

「迷惑なのわかるでしょ」「厳正な対処を求めたい」

短パン姿の少年が店内のテーブルに近寄り、飲料の缶を手に取って飲むような仕草をみせる。隣にいた別の少年は、商品の袋を手に持っており、その1つを口に近づけて、キスするような動きをした。

奥にも、もう1人の少年がおり、冷蔵ケースからペットボトルを手に取って、飲むような仕草をした。続いて、奥の少年が床にうつぶせ、短パンの少年がその上に覆いかぶさる。さらにもう1人が、スマホをかざして何かする動作をしている。短パンの少年は、床に伏せた後、店内を走り、仰向けに寝そべっていた。

動画は30秒強あり、2026年2月22日にX上で取り上げられて、大分県内の高校生による迷惑行為だと指摘された。インスタグラムのストーリーに投稿されていたとみられている。

この動画は、拡散してまとめサイトも取り上げ、大きな話題になっている。「なんでこういうことするんだろう」「店内でこんな騒ぐの迷惑なのわかるでしょ」「厳正な対処を求めたいです」といった声が出ていた。

名指しされた大分県内の高校は25日、J-CASTニュースの取材に対し、県教委にも相談しながら、事実確認をしていると答えた。その後の27日、このことについては、県教委に問い合わせてほしいと取材に説明した。

県教委の高校教育課は同日、学校名などは特定を避けるため公表できないとしながらも、県内の同じ高校の3年生男子生徒5人が動画の行為を行っていたと取材に明らかにした。