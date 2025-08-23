工藤静香、手作り「焼き豚」動画に反響　「クレープに包んだり、生春巻きに包んだりしてもおいしいです」

歌手の工藤静香さんが2025年8月21日にインスタグラムを更新し、手作りの焼き豚のレシピと調理動画を公開した。

「長い時間おいたほうが味が染めておいしいです」

工藤さんはインスタグラムに「普通に焼き豚」とつづり、糸が巻かれた豚のかたまり肉にフォークで穴を開けているところから始まる動画を公開。その後、工藤さんはしょうがの皮をスプーンで剥いたあと、豚肉の入っている袋にニンニク、しょうがをすり下ろして入れ、醤油、てんさい糖、みりんと八角、鷹の爪を入れていた。

場面が変わると、調理が終わった焼き豚が登場。工藤さんが肉を切ると、断面は火が通った綺麗なピンク色になっており、破片をつまみ食いするお茶目な一幕もあった。また、動画の最後には揚げたオクラや、丸く焼いたものが映っていた。

この焼き豚について工藤さんは、「次の日に残った豚と野菜をクレープに包んだり、生春巻きに包んだりしてもおいしいです！！」と紹介。また、「時間がない時は今回のフォークでぶつぶつ刺して、1時間くらい漬けますが、本当はもっと長い時間おいたほうが味が染めておいしいです」とつづった。

さらに、「ビニール袋に入れたタレは小さい鍋に移して煮詰めます。そして、焼き上がった豚にかけます。豚肉はオーブンで40分、焦げるようなら、途中でアルミホイル」と焼き方のコツを紹介していた。

なお、動画の最後に映ったものは「チーズ」とのこと。「中には、たっぷり、ネギとレンコンのすりおろし、そして鶏の胸肉」と紹介されていた。

このポストに工藤さんの元には、「暑い日、スタミナ料理が最高」「食欲が出る色つや」という声が集まっていた。