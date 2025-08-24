本田翼、「ピラティス帰り」白ワンピ私服でかわいさ爆発　「今日もかわいいすぎ」「天使」ファン歓喜

モデルで俳優の本田翼さん（33）が2025年8月16日、自身のインスタグラムを更新。白いキャミソールワンピースの私服ショットを披露した。

「外暑すぎるから仕方なくインドア」

本田さんは、「ピラティス帰りなのでバイティーのトートとpvcバッグで」といい、白いキャミソールワンピース姿の写真などを投稿。「外暑すぎるから仕方なくインドアしてるのですが最近おすすめの漫画とかありますか？」と問いかけていた。

ちなみに、「わたしはダークギャザリングと裏バイトです」と紹介し、「（夏だからちょっとホラー味があるやつにしてみました、こわおもしろい系です）」とのことだ。

また、「今日のコーデ」を意味するハッシュタグ「♯ootd」を添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、黒のトートバックを肩にかけ、白いキャミソールワンピースを着用。駐車場でしゃがみこみ、両手を頬に添えるポーズとった「激カワ」ショットを披露。4枚目では、黒ブーツを履いて、片足を上げた自然の動きのある全身ショットを披露していた。

この投稿には、「かわいすぎます！！！」「可愛すぎる色白天使さん」「指先まで綺麗」「最強かわいい」「今日もかわいいすぎ」といったコメントが寄せられていた。