J-CAST ニュース

YOSHIKI、公演中に負傷...観客による「右手への強い接触行為」で　19年のディナーショーでも類似の被害に

2025.08.24 15:18
エンタメ班
全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   X JAPANのYOSHIKIさんが、2025年8月23日に行われた公演中に負傷した。スタッフ名義の公式Xを通じて24日に報告があった。

  • YOSHIKIさん（2018年撮影）
    YOSHIKIさん（2018年撮影）
  • YOSHIKIスタッフ公式X（＠Yoshiki_Staff）より
    YOSHIKIスタッフ公式X（＠Yoshiki_Staff）より
  • YOSHIKIさん（2018年撮影）
  • YOSHIKIスタッフ公式X（＠Yoshiki_Staff）より

「一部のお客様による右手への強い接触行為（つかむ・引っぱる）により、負傷」

   YOSHIKIさんは8月22日より、グランドハイアット東京でファンイベント「EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN」を開催中だ。イベントではドラムやピアノの演奏のほか、ミート&グリートや記念撮影なども行っている。

   YOSHIKIさんのスタッフアカウントは24日、【重要なお知らせ】との投稿を行い、負傷をこう伝えた。

「昨夜の夜公演中、一部のお客様による右手への強い接触行為（つかむ・引っぱる）により、負傷いたしました」「現在は治療を受けながら、医師の判断のもと公演は予定通り継続しております」

   さらに「この10公演は、3度目の首の手術を経て行う復活の公演でもあります」とした上で、「残り7公演を無事に乗り越えられるよう、YOSHIKI本人へ接触される機会がある際は優しくお願いいたします。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます」と呼びかけた。

19年にも「でも自分に限らずアーティストの手に触れる時は優しくね」
続きを読む
1 2
全文表示
YOSHIKI
姉妹サイト