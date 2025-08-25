J-CAST ニュース

元NGT48川越紗彩、芸能活動本格復帰へ　充電期間経て「ちゃんと自立」...「なんとかなるなる」の精神で

2025.08.25 12:00
工藤 博司
富士フイルムが開発した糖の吸収を抑えるサプリが５００円＋税で

   NGT48のメンバーとして活動してきた川越紗彩さん（24）が、初の写真集「なんとかなるなる」（KADOKAWA、2025年10月14日発売）で、芸能活動に本格復帰する。

   インドネシア・バリ島で撮影。川越さんにとって初の海外で、初めてランジェリー撮影にも挑戦した。グループ卒業時には「前向きな気持ちで新しい道に向かって進みたい」と決意表明していた川越さん。グループ卒業から1年半、「なんとかなるなる」の精神で「ちゃんと自立できた」と話す。今後の活動に向けた意気込みや展望を聞いた。（聞き手・構成：J-CASTニュース編集委員 兼 副編集長 工藤博司）

  • 初の写真集「なんとかなるなる」（KADOKAWA）を発売した川越紗彩さん。写真集の発売を機に芸能活動に本格復帰する
    初の写真集「なんとかなるなる」（KADOKAWA）を発売した川越紗彩さん。写真集の発売を機に芸能活動に本格復帰する
  • 撮影はインドネシア・バリ島で行われた。川越さんにとって初海外だ (C)KADOKAWA PHOTO/田中智久
    撮影はインドネシア・バリ島で行われた。川越さんにとって初海外だ (C)KADOKAWA PHOTO/田中智久
  • 撮影はプール付きヴィラを貸し切って行われた (C)KADOKAWA PHOTO/田中智久
    撮影はプール付きヴィラを貸し切って行われた (C)KADOKAWA PHOTO/田中智久
  • 水着姿も多数披露 (C)KADOKAWA PHOTO/田中智久
    水着姿も多数披露 (C)KADOKAWA PHOTO/田中智久
  • 初の写真集「なんとかなるなる」（KADOKAWA）を発売した川越紗彩さん。写真集の発売を機に芸能活動に本格復帰する
  • 撮影はインドネシア・バリ島で行われた。川越さんにとって初海外だ (C)KADOKAWA PHOTO/田中智久
  • 撮影はプール付きヴィラを貸し切って行われた (C)KADOKAWA PHOTO/田中智久
  • 水着姿も多数披露 (C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

充電期間は「割と規則正しい生活」

――　2024年2月のNGT48卒業から1年半ほど経ちます。しばらく芸能界を離れていたと聞きました。芸能界復帰を決め、写真集出版を決めた理由を教えてください。

川越：　写真集は「夢の夢の先」みたいなもので、先輩方が出しているものを客観的に見る側の立場だったので、自分が出せるとは思っていませんでした。少し不安や緊張もありましたが、出せる機会はそうそうないですし、人生で一番いい瞬間を写真集として1冊に収められたら私にとってもすごくいい思い出になると思い、挑戦させていただきました。

――　芸能界から離れていた充電期間は、どのように過ごしていましたか。

川越：　アイドル時代はあまり長期休みが取れなかったので、お出かけしたり、お友達といっぱい遊んだり......。割と規則正しい生活を送っていました。

――　どういったきっかけで芸能活動を再開しようと考えたのでしょうか。

川越：　25年になってファッション誌の撮影のオファーをいただき、それをきっかけに芸能活動を再開させていただいています。ファンミーティングやギターの弾き語りもさせていただいています。
初海外にハイテンション「空港に着いた瞬間、湿度が違うんですよ......！」
続きを読む
1 2 3 4
全文表示
なんとかなるなる
川越紗彩
川越紗彩1st写真集
姉妹サイト