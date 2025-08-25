桑田龍征氏、通販商品めぐり繰り返し謝罪も物議のワケ　「自分自身が責任を持って対応」改めて謝罪へ

実業家の桑田龍征さんが2025年8月22日にYouTuberのヒカルさんのチャンネルに出演。通販チャンネル「通販の虎」で紹介した商品の発送が追いついていないとして謝罪したものの、物議を醸して再度改めて謝罪する事態となっている。

「『まずい』の危機感がすごい低かった」

発端となったのは、YouTubeチャンネル「令和の虎」の派生チャンネル「通販の虎」で6月18日に紹介された「冷感ポンチョ」。水に濡らして振ると冷たくなるというポンチョで、最後には「通販の虎」ECサイトでの掲載権をゲットしていた。

しかし、このポンチョについて、桑田さんは22日に出演したヒカルさんのチャンネルの中で、販売5日で1億700万売れたことに言及。「通販の虎」に出演した販売元はもともと800枚しか用意していなかったものの、7月末までには10万枚用意できると言われたという。しかし結局、その10万枚は間に合わず、購入者からのクレームが多発したと明かした。

桑田さんはこの一連の出来事について、「（販売者から）曖昧な答えが返ってくる」「『まずい』の危機感がすごい低かったんじゃないか」と説明。さらに、購入者からのクレームなども明かしていた。