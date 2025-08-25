社民・福島瑞穂氏、アンパンマンガチャ開封動画が「面白すぎる」　「しょくぱんまん様大好き」当てて喜ぶ

社会民主党党首の福島瑞穂氏が2025年8月24日にXを更新。アンパンマンのカプセルトイを開封するという動画を公開したものの、その言動に注目が集まっている。

「2012年感のYouTubeみたいな動画」「笑いが止まらん」話題に

福島氏は24日に「アンパンマンのガチャポンを今日もやりました」とつづり、自身の動画を公開。動画に映る福島氏はノースリーブのワンピースを着用しており、テーブルの上には中途半端に開けられたカプセルトイのカプセルが3つ置かれていた。

福島氏は「みなさんこんにちは！ 朝、『あんぱん』を見ています。やなせたかしさん大好きです。ところで、ガチャポンやってるんですね。で、今日もガチャポンやってみました」とNHK連続テレビ小説「あんぱん」に触れつつ、流れるように机上のカプセルトイを紹介した。

福島氏はすでに空いているカプセルトイを手にして「はい、コキンちゃんでした～」と言いながらテーブルの上に人形を置き、すぐに次のカプセルトイを手にして「次のガチャポンはですね、あら、コキンちゃんでした」と二回連続で同じものに当たったことには特に言及せず。

最後のカプセルトイを手にして、「次のガチャポンは、なんとしょくぱんまん様でした」と話した福島氏は、しょくぱんまんの人形だけ手に持ち、「私、しょくぱんまんは4つか5つ持ってるんで。しょくぱんまん様大好きなんですが、いっぱい集まりました」と明かした。

また、「あと、ばいきんまんは持ってるんですね。でも、アンパンマンとドキンちゃんはなぜか持っていません。でも、ガチャポンばっかりやってるとガチャポン貧乏になると思うので、いまこれ以上するか考えてるところです」と話しながら手を振っていた。

この開封動画にXからは、「なにこの2012年感のYouTubeみたいな動画は」「朝あんぱんを見てるの何回観ても面白すぎるｗ他人に伝えることかよ」「『はい、コキンちゃんでしたー(ｺﾞｯ)(割と強めに机に叩きつける)』でもう笑いが止まらんのだけど」という声が集まっていた。