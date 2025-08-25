高嶋ちさ子、フランス旅でお騒がせ　「このバカ」「自分殴ってやりたい」パスポート置き忘れ...猛省

バイオリニストの高嶋ちさ子さんが2025年8月25日、フランス旅行中にパスポート入りの財布を置き忘れる出来事があったとして、「みんなに迷惑かけて...」などとインスタグラムで猛省した。

「夏休みの締めくくりはおフランス行くざんす」

高嶋さんはインスタで23日に「夏休みの締めくくりはおフランス行くざんす」「インスタ頑張って上げていきます！」などと旅行に出ることを報告し、24日にはパリの凱旋門前でジャンプする写真を披露しながら「初日朝30分だけで大興奮」としていた。

一方で25日にストーリーズを更新し、車内でフランスパンを丸かじりしようとする笑顔の写真を公開。字幕を添える形で、

「こうやって浮かれてて、パスポートが入ったお財布ごと置き忘れました」

と告白した。財布が手元に戻ったのかは定かでないが、続けて「このバカ」「みんなに迷惑かけて...自分殴ってやりたい」と反省の色を示している。

外出先でのアクシデントについては、遡って13日にも「夏休み初日 iPhoneがポケットから落下し、深さ4mの海へ」として、下記のエピソードを伝えていた。

「ダイバーさんが探しまくってやっと発見！！！本当にありがとうございました 感動の一部始終をご覧ください 海水に2時間浸かってたため、多分ダメだと思うけど、クレジットカードなどは全部セーフ！！『夏がおわた』と思いきや、『夏が始まった』」