J-CAST ニュース

ゆりにゃ、体重「10歳児レベル」に...騒動を経て「傷は完全に癒えてない」「なんとかやってるよ～」

2025.08.26 15:42
エンタメ班
全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   フォロワー100万人超の人気TikToker・ゆりにゃさん（25）が2025年8月25日、体型にまつわる近況をインスタグラムで報告した。

  • ゆりにゃさんのインスタグラム(@yurinya_1128）より
    ゆりにゃさんのインスタグラム(@yurinya_1128）より
  • ゆりにゃさんのインスタグラム(@yurinya_1128）より
    ゆりにゃさんのインスタグラム(@yurinya_1128）より
  • ゆりにゃさんのインスタグラム(@yurinya_1128）より
    ゆりにゃさんのインスタグラム(@yurinya_1128）より
  • 「Pretty Chuu」公式インスタグラム（＠pretty_chuu_）より
    「Pretty Chuu」公式インスタグラム（＠pretty_chuu_）より
  • ゆりにゃさんのインスタグラム(@yurinya_1128）より
  • ゆりにゃさんのインスタグラム(@yurinya_1128）より
  • ゆりにゃさんのインスタグラム(@yurinya_1128）より
  • 「Pretty Chuu」公式インスタグラム（＠pretty_chuu_）より

「体型のこと色々言われるけど、正直まだ...」

   ゆりにゃさんはインスタのストーリーズで、鏡越しに自撮りする形でショートパンツコーデの全身を映した動画を披露しながら、字幕を添えて、

「体型のこと色々言われるけど、正直まだ極度のストレスとトラウマで食欲がない。毎日フラッシュバックして傷は完全に癒えてない」

と投稿した。一方で「でも、人と会うと元気になれるから筋トレ行ったり友達と遊んだり、家族と過ごしたりしながら、なんとかやってるよ～」と説明している。

   ゆりにゃさんをめぐっては1日、当時の交際相手と、自身がプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」元メンバーとの間に性的トラブルがあったとして騒ぎに。ゆりにゃさんは6日開催の「関西コレクション」に出演後、7日にストーリーズで「今回の騒動（ストレス）と関コレ（プレッシャー）のダブルパンチで10歳児レベルまで体重落ちてた」と投稿。体重測定の結果は37.0キロだと明かしていた。

   21日には、ウエストサイズは47.6センチだとしながら「3歳児平均ウエスト」とも伝えた。なお、身長は162センチメートルだと公表している。

ゆりにゃ
インスタグラム
姉妹サイト