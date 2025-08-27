J-CAST ニュース

「ポケカ」コラボ大混乱のマクドナルド、予定の「ほんのハッピーセット」も延期　対策では「購入数のより厳格な制限」

2025.08.27 13:45
経済班
建築予定地やご希望の地域の工務店へ一括無料資料請求

   マクドナルドが2025年8月26日、ハッピーセット関連施策の見直しに関する声明を公開した。

  • マクドナルド、ハッピーセットの延期予定を発表
    マクドナルド、ハッピーセットの延期予定を発表
  • マクドナルド公式サイトより
    マクドナルド公式サイトより
  • マクドナルド、ハッピーセットの延期予定を発表
  • マクドナルド公式サイトより

「転売ヤー」の目撃情報も相次ぐ

   ハッピーセットは主に子どもを対象としているものの、昨今では人気のキャラクター類とのコラボ商品なども展開し、幅広い年代に人気を博している。

   8月8日に発売された「ポケモン」のハッピーセットでは、9日からの3日間に配布した「ポケモン　カードゲーム　MEGA」をめぐり、混乱が発生。マクドナルド側は「おひとりさま5セットまで」の購入制限を設けるも、SNSでは「購入できなかった」などとする報告が続出したほか、大量のハッピーセットを購入する「転売ヤー」の目撃情報も相次いだ。フリマサイトでの高額転売も問題となった。

   こうした騒動を受け、マクドナルドは11日、「このたび実施いたしましたハッピーセット『ポケモン』ポケモンカードキャンペーンにより、一部のお客様による転売を目的とした大量購入や、それに伴う店頭ならびに店舗周辺での混雑・混乱の発生、またご注文いただいた食品の放置・廃棄といった事象が発生したことを確認しております」とし、騒動を謝罪。「購入数のより厳格な制限」や「フリマアプリ運営事業者様との継続的な協議」といった対策を行うとしていた。

「金目の価値のあるおまけは、なくして...」の声も
続きを読む
1 2
全文表示
マクドナルド
姉妹サイト