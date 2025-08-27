登録者129万YouTuber「突然目が...」皮膚トラブルで号泣、MV撮影中に異変　「30分とかでブワーって腫れてびっくり」

チャンネル登録者129万超の原宿系YouTuber・しなこさんが2025年8月27日にXで、前日の26日に突如として下まぶた周辺が腫れたことについて、「クインケ浮腫」という病名だったと報告した。じんましんの一種とされている。

「30分とかでブワーって腫れてびっくりした」

しなこさんは26日に、両側の涙袋周辺の皮膚が赤く腫れあがった自身の動画をTikTokで公開しながら「MV撮影してたらいきなり目が腫れて今これ」と明かした。

Xでも同様に「突然目がこうなってしまって...明後日アリーナツアーを控えているのですがどうしたら一刻も早く晴れが引くか...教えてくださいお姉さま」と、号泣する絵文字を連ねて訴えた。投稿を受けてXでは、「ええーこれは心配ですね」「可哀想に 痛くはないのかな？」「病院行くしかないよ お大事に...」などと労わる声が広がっていた。

27日になって、しなこさんはXで「化粧品によるクインケ浮腫（アレルギー）というものでした...」と病名を報告。投稿では、下記のように原因を説明した。

「新曲MV撮影だったから、気合い入れて 新しいコスメを使ったのが良くなかったようです かなしなこ、、、最初は上まぶただけだったのに、30分とかでブワーって腫れてびっくりした 結構前に涙袋ヒアルも入れたけど、今回は関係なくて、化粧品が原因らしいから今後はコスメ使う前にパッチテスト必須」

また、「唇や喉が晴れる人もいるみたいなので 呼吸しずらくなったりしたらすぐ救急に頼った方がいいそうです！！！！」と注意を促し、まだ完治していないと伝えた。

「薬飲んで冷やして少しずつ引いてきたけどまだまだ腫れてて落ち込みしなこ 佐賀アリーナのツアーまでに良くなりますように...たくさんのアドバイスありがとうございます（一瞬で治る方法ないかな笑）」