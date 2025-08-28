初音ミクらライブの「銀テに釘など混入」指摘で検証報告　「キャノン砲で発射の可能性低いものの、安全策を強化」

バーチャルシンガー「初音ミク」らによるライブ「マジカルミライ」で、演出のため発射された銀テープに釘などの異物が混入していたのではないかと騒ぎになった件について、運営側は2025年8月28日、公式Xで検証結果を報告した。

このライブは、TOKYO MXテレビとクリプトン・フューチャー・メディアの共催で、8月9～11日に大阪市内の国際展示場「インテックス大阪」で行われた。

実験では「客の座席位置とは異なる場所に落下」

このとき、昼夜2部それぞれのライブで、キャノン砲による銀テープ発射時に釘やビスが客席へ飛んだとする目撃情報がX上で流れた。ペンライトに何かが当たって大きな音がして見ると釘があった、公演前に客席周辺の床にネジが転がっていた、といった情報が拡散した。

これに対し、運営側は、「お詫びとご報告」として、「キャノン砲の固定には釘・ビスを使用しておらず、銀テープ発射の際に近辺の異物を巻き込んだ可能性は低い」などと説明する一方で、事実関係を調査していると公式Xで発表していた。

その中で、キャノン砲の内部などを調査し、検証を行なっていると明らかにしたが、28日になって、公式Xを更新し、検証結果を報告した。

それによると、運営側は、キャノン砲の本番環境を再現し、様々なパターンで発射実験を行った。そして、キャノン砲周辺の異物が巻き込まれて発射される可能性は極めて低いことを再度確認したという。また、キャノン砲内の異物が発射された場合の落下位置に関して、情報提供があった客の座席位置とは異なる場所に落下することも分かったという。

こうしたことから、「キャノン砲から異物が射出された可能性は極めて低いと考えられる」と改めて強調し、ただ、「その可能性を0にするため、また第三者による異物の投げ込みなど悪意ある行動を防止するため」として、東京公演などでは、安全策を取ると告知した。