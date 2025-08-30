ハワイ挙式の藤森慎吾、美人妻の純白ドレスに感涙「うわーきれい！泣いちゃいそう...めちゃくちゃいいじゃん」

お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾さんが、2025年8月26日に公式YouTubeチャンネルを更新。「ワイハーでぶち上がり結婚式しちゃいました！」と題して、ハワイで行った結婚式の様子を公開した。

妻のウエディングドレス姿に感動「泣いちゃいそう」

24年5月1日放送のラジオ番組で4月に一般女性と結婚したことを報告し、11月に第一子の誕生を発表している藤森さん。二人がメイクアップし、衣装を着るところから本動画はスタートした。

妻の純白ドレス姿を見た藤森さんは、「すごーい！うわーきれい！泣いちゃいそう...めちゃくちゃいいじゃん」と感極まった様子。昨年生まれたばかりの第一子に「このあとパパとママは結婚式だからね」とパパの顔で語りかける姿も映された。

式には、相方の中田敦彦さんも参列。藤森さんは式を振り返ってこう語った。

「最高の一言に尽きますね。楽しかったし、（妻の）ミヅキが本当にきれいで、喜んでくれてたんで。よかったです。ご家族のみなさんもそうだし、まわりのお友達もね、あんなにみんな感動してくれるんだっていうくらい。こっちも感動させられました。みんなの人柄と、すてきな人間関係がすばらしい結婚式を作ってくれました。マジで一生心に残ります」