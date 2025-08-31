「市民への説明責任の放棄」田久保市長の「取材拒否」にメディアが猛批判　メガソーラー巡る主張は食い違い

前代未聞の記者会見となった。伊東市の田久保真紀市長は2025年8月29日の定例記者会見で、発表項目以外の質問には応じなかったのだ。

百条委員会は同日、田久保市長への刑事告発を全会一致で決定。伊東市のウェブサイトでは同日、メガソーラー計画について「現状、工事の進捗は見られません」と田久保市長の主張に「反論」した。市長に対する包囲網が着々と築かれている。

「SNSで市民の不安をあおるような発信を続けている」

29日の定例記者会見では、田久保市長が、事前に発表項目以外の質問には回答しないと明言していたことから、地元の記者クラブは会見前に誠実に取材に答えるように求める要請書を手渡した。

「報道の取材には答えず、市長は自身のSNSで市民の不安をあおるかのような、市の見解と異なる発信を続けている」

記者クラブの代表はこう指摘した上で、定例記者会見で今後取材に一切答えないと市の幹部に表明したという事実は「市民に対する説明責任を果たすことを放棄していると言わざるを得ない」と厳しく非難した。

田久保市長はこの日、伊東市の今夏の観光客数などについて発表したものの、記者から質問に答えない姿勢について問われると、「話題から外れるものに関してはお答えできない」とした。

会見の最後、記者クラブからの要請書の内容に触れた。市長は自身が「行方不明」と報じられたとしたうえで、これを否定。また、不信任決議について報道が先行していることを挙げ、「それに対する私の方針というものが、報道が一部されまして。私の方ではコメントを出したり、取材に応じたというような事実はない」と、これまた否定した。

そのうえで、

「そのような事実を鑑みて、しばらくの間、その他というところでのフリーの質問については控えさせていただく」

と説明した。