早くも注目されるPhone18「無印」発売時期...9月発売ではなく翌春か　「様子見がしやすくなる」恩恵も

例年、iPhoneは、毎年9月に新シリーズが発表されるのが通例になっている。

iPhone 15、iPhone16などのいわゆる「無印」がベースモデルに位置づけられ、そこからさまざまな機能が追加されたPro、Pro Max、Air、Plusなどが同時に発表される。しかし、このパターンが来年（2026年）発売を噂されているiPhone 18シリーズから大きく変わるかもしれない。

どうやら18の無印は翌年発表の「後発組」になるらしいのだ。

ハイエンドモデルを先行発売するスケジュール

韓国メディアのETNewsは、iPhone 18の発売スケジュールに関する報道記事を配信した。

これによると、AppleはiPhone 18のベースモデルの販売を2026年秋ではなく、翌年春に延期したとのこと。ベースモデルとは、すなわち「無印」のこと。これとエントリーモデルのiPhone 18eが2027年発売機種になるという。

一方、AirやPro、Pro Max、そして注目を浴び続けている折りたたみ式iPhoneは18シリーズの先行発売機種として、2026年秋に発表される見込み。ハイエンド製品が先、ベースモデルとエントリーモデルが後という布陣になっていく、というのがETNewsの報道内容である。

これが本当だとすると、ベースモデルの意義そのものが大きく変わっていくだろう。