巨人・阿部監督、「10秒会見」に虎党からも心配の声...「魂を抜かれた表情を見るのはキツい...矢野監督の時と似てる」

プロ野球巨人の阿部慎之助監督（46）に対して、インターネット上で野球ファンから体調を心配する声が上がっている。

報道陣の問いかけに「勝たせてあげられませんでした。すいません」

巨人は2025年8月31日、甲子園球場で阪神と対戦し4－5で競り負けた。

試合は3回に阪神に1点を先制されるも、7回に3点を入れ逆転した。ところが、その裏の守りで巨人3番手・中川皓太投手（31）がつかまり4失点。巨人は9回に1点を追加したがあと一歩及ばなかった。

首位・阪神に2連敗。敵地・甲子園球場での3連戦を1勝2敗で終え、阪神との差は16ゲームに広がった。

スポーツ紙の報道によると、阿部監督は試合後、報道陣の問いかけに「勝たせてあげられませんでした。すいません」とだけ話したという。囲み取材は、わずか10秒で終了した。

インターネット上では、「気にすることはないわ」「阿部もフロントから相当追い込まれてるのかな？」「阿部監督で何がダメか分かんないんだよな」「岡本が長期離脱してる中2位キープした阿部監督は良い方では...？」「阿部監督は監督なんだから、チームを勝たせたいに決まっとるやん」「阿部監督って言うほど叩かれることしてるかね？」などと同情的な声の他に、体調を心配する以下のような声も。