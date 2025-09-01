J-CAST ニュース

「24時間走った人が座る椅子ちゃうて」　105キロ完走の横山裕に感動も...番組用意の「丸椅子」にツッコミ相次ぐ【24時間テレビ】

2025.09.01 12:42
エンタメ班
建築予定地やご希望の地域の工務店へ一括無料資料請求

   「SUPER EIGHT」の横山裕さんが、2025年8月30日から31日にかけて放送された「24時間テレビ48」（日本テレビ系）のチャリティーマラソンで、105キロを完走した。SNSでは、感動の声が寄せられる一方で、完走直後に横山さんに用意された椅子に疑問の声が寄せられている。

  • SUPER EIGHTの公式インスタグラム（＠super_eight_official）より
    SUPER EIGHTの公式インスタグラム（＠super_eight_official）より
  • 24時間テレビの公式X（＠24hourTV）より（一部加工）
    24時間テレビの公式X（＠24hourTV）より（一部加工）
  • 24時間テレビの公式X（＠24hourTV）より（一部加工）
    24時間テレビの公式X（＠24hourTV）より（一部加工）
  • SUPER EIGHTの公式インスタグラム（＠super_eight_official）より
  • 24時間テレビの公式X（＠24hourTV）より（一部加工）
  • 24時間テレビの公式X（＠24hourTV）より（一部加工）

「オカン、今見てんのか？俺やったぞ！」

   横山さんは、2人の弟が児童養護施設で過ごした経験から、子どもへの支援のために走ったという。番組で募った「マラソン子ども支援募金」には、番組終了時点で総額7億40万8600円が集まったと発表された。

   番組では、ゴール直前にSUPER EIGHTのメンバーが並走し横山さんを励ました。その後、番組メイン会場の両国国技館のステージ上でゴールテープを切った横山さんには、丸椅子が用意され、マイクが手渡された。椅子に腰かけた横山さんに、総合司会のお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也さんが完走しても気持ちを尋ねると、横山さんは「皆さんのおかげで完走することができました。ありがとうございます」と話した。

   また、番組の最後には、がんで亡くなった母に向けて「オカン、今見てんのか？俺やったぞ！」と言葉をかけたほか、「弟がやっぱり見てくれてるっていうのが、俺やらなあかん、兄ちゃんやらなあかんって思って頑張りました」と気持ちを明かした。

2024年、やす子さんにも同様の椅子
続きを読む
1 2
全文表示
24時間テレビ
SUPER EIGHT
横山裕
姉妹サイト