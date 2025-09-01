「バケモノめ」ゆりにゃ、勝手に新タトゥーの元恋人にドン引き...本人は「凄く嬉しくて涙が止まらないよ」

インフルエンサーのゆりにゃさんが2025年8月31日にインスタグラムのストーリーズを更新。元恋人で元YouTuberの「たいちくん」こと齊藤太一さんが腕に「YURIKA」というタトゥーを入れたという報告に苦言を呈した。

「誠実さを欠いた発言や行動を繰り返してしまいました」と謝罪

発端となったのは、7月31日にゆりにゃさんがプロデュースしているアイドルグループ・Pretty Chuu（プリチュー）の当時のメンバーである天宮しゅなさんと、アイドル運営にも関わっていた齊藤さんとの間で性加害トラブルが取り沙汰された。

それを受け、ゆりにゃさんは齊藤さんと今後一切関係を持たないと宣言。一方、天宮さんはグループを脱退。齊藤さんも運営から外されることが発表された。その後、8月28日には2人から、今回の騒動についての声明が出た。

齊藤さんは「本件に関連し、私は『交際関係に準ずる親密な関係性が存在していた』『当該行為は不同意性交に該当し得ない』との趣旨の発言を行いましたが、これらは事実関係と齟齬を生じさせる不適切な表現であり、結果として被害を申告された女性の名誉と心情を一層害するものでした」として、謝罪した。

また、「私は私事ながら、約5年半にわたり公私共に寄り添ってくれたパートナーであるゆりにゃ様を失いたくないとの一念から、理非を見失い、誠実さを欠いた発言や行動を繰り返してしまいました」などと説明していた。

そんな中、齊藤さんは31日にXで「タトゥー勝手に彫ってごめんね」「死ぬまでゆりかだけを愛し想い続ける、ゆりかの純粋無垢な心を裏切ってしまったことへの僕なりのけじめです」とつづり、腕に彫った「YURIKA」という文字と百合のタトゥーを写した写真を公開した。

また、ゆりにゃさんに対し、一方的にLINEのメッセージを送っているスクリーンショットも披露していた。

齊藤さんは「毎日ゆりかにLINEで愛を伝えてるけど気持ち伝わってるかな？永遠の愛だって分かって欲しい。本当に心の底から愛してる」などとつづり、「ゆりか痩せ細ってて心配だよ。ちゃんとご飯食べれてるのかな。ゆりかが衰弱していく姿を黙って見ることしか出来ないのが本当に辛いよ」と明かしていた。