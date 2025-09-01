マイファスHiro、「途中で声が出なくなって」公演を中断　「とても悔しかったし、とても情けなかった」思い明かす

ロックバンド・MY FIRST STORYのHiroさんが2025年8月31日にインスタグラムのストーリーズとXで、ライブを途中で中断したことを謝罪した。

「ベストな状態じゃない中でみんなに歌を届けるのは凄く失礼な事」

MY FIRST STORYは8月30日に愛知県名古屋市の「COMTEC PORTBASE」で公演を行っていたが、ライブの途中でHiroさんの喉に不調が見られたため、中止に。翌日の同会場での公演も中止となり、公式サイト上では振替公演を行うことが発表されている。

Hiroさんは31日にインスタグラムのストーリーズを更新し、「昨日、今日楽しみにしててくれた皆さん、本当にごめんなさい」「折角予定空けてもらって、高いチケット代払って来てくれていたのに不甲斐ない結果になってしまって本当に申し訳ない」と公演中止を謝罪した。

喉の不調についてHiroさんは「自分自身LIVE途中で声が出なくなってしまったのは初めての経験でした」と明かし、中止という決断については、「このままベストな状態じゃない中でみんなに歌を届けるのは凄く失礼な事だなという判断で昨日、今日のLIVEを見送らせてもらいました」と明かした。

一方、Hiroさんは「とても悔しかったし、とても情けなかったです」と胸の内を明かし、「でもそれも全て自分の至らなさからでした。 楽しみにしててくれたみんな、本当にごめんなさい」とあらためて謝罪。「必ず振替公演、全力な状態で挑むので、それまで待ってていただけたら嬉しいです」と呼びかけていた。