DeNAバウアー、バット蹴り飛ばしに元ヘッド怒り...球団は「来季の契約を絶対にしない。したらおかしい」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年8月30日にユーチューブを更新し、DeNAのトレバー・バウアー投手（34）がバットを蹴り飛ばしたことに怒りを示した。

出身地・米国でも批判の声

DeNAは8月21日にホーム横浜スタジアムで広島と対戦し、バウアーが先発のマウンドに上がった。

問題のシーンは、DeNA2点ビハインドの5回に起きた。

バウアーは、1番・中村奨成外野手（26）と、2番サンドロ・ファビアン外野手（27）をともにショートゴロに打ち取ると、3番・小園海斗（25）はライトフライに仕留めた。

三者凡退に抑えたバウアーは、1塁側ベンチに下がる際、グラウンドに落ちていた小園のバットを右足で蹴り飛ばした。

この動画がインターネットで拡散されると、日本の野球ファンから批判の声が上がった。批判の声は、国内にとどまらずバウアーの出身地の米国にも広がった。

DeNAでヘッドコーチを務めた経験のある高木氏は、「メジャー（リーグ）はよく見ているな。（バウアーがメジャーリーグに）復帰できないのが良く分かった。紳士的じゃない。やっぱりメジャーは人格者が多い。こんな行動をしていたら、その仲間には入れない。ひどい。子どもじゃないんだから。がっかりした」と厳しい表情で語った。