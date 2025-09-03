ANA機が「北朝鮮上空」飛行？　アプリ「フライトレーダー24」に表示...バグ？GPS妨害電波？

世界中の航空機の位置を表示するサービス「フライトレーダー24」で、欧州から日本に向かう全日空（ANA）機が北朝鮮上空を飛んでいるように表示される珍事があった。ANAは、飛行したのは「通常通りの経路」だと説明しており、北朝鮮上空の飛行を否定している。

仮にそうだとすればフライトレーダー24の不具合ということになり、アプリのバグや、妨害電波でGPS（全地球測位システム）障害が起きていた可能性も指摘されている。

ANA「通常通りの経路」、「北朝鮮の上空は飛行しておりませんでした」

2022年に始まったロシアのウクライナ侵攻を受け、日本と欧州を結ぶ路線は、シベリア上空を避けて運航している。特に欧州から日本に向かう便は、ジョージア、アゼルバイジャン、カザフスタンといった中央アジア諸国を経て中国から黄海に抜け、韓国を横断して日本に向かうことが多い。

そういった中で、25年8月23日（現地時間）にベルギーのブリュッセルを出発し、成田空港に向かったNH232便（ボーイング787-9型機）が、通常とは違うルートが表示されているとして、一部で注目を集めている。

フライトレーダー24の表示では、8月24日（日本時間）13時17分頃に中国・丹東市から北朝鮮に入り、27分に平壌市上空を通過、37分に開城市上空を通過し、韓国に抜けたように見える。

ただ、ANA広報部の説明では、「通常通りの経路」で飛行しており、「よって、北朝鮮の上空は飛行しておりませんでした」としている。