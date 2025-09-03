J-CAST ニュース

ANA機が「北朝鮮上空」飛行？　アプリ「フライトレーダー24」に表示...バグ？GPS妨害電波？

2025.09.03 17:00
工藤 博司
   世界中の航空機の位置を表示するサービス「フライトレーダー24」で、欧州から日本に向かう全日空（ANA）機が北朝鮮上空を飛んでいるように表示される珍事があった。ANAは、飛行したのは「通常通りの経路」だと説明しており、北朝鮮上空の飛行を否定している。

   仮にそうだとすればフライトレーダー24の不具合ということになり、アプリのバグや、妨害電波でGPS（全地球測位システム）障害が起きていた可能性も指摘されている。

  • 今は日本の旅客機が北朝鮮上空を飛ぶことはない（写真は羽田空港に駐機するANA機）
  • 「フライトレーダー24」の画面。8月24日（日本時間）13時30分頃、北朝鮮上空を飛行しているように見える
  • 「フライトレーダー24」の別の日（日本時間8月28日）の飛行ルート。北朝鮮は通過せず、韓国を横断している
  • 「フライトアウェア」でも北朝鮮上空を飛んでいるように見える
ANA「通常通りの経路」、「北朝鮮の上空は飛行しておりませんでした」

   2022年に始まったロシアのウクライナ侵攻を受け、日本と欧州を結ぶ路線は、シベリア上空を避けて運航している。特に欧州から日本に向かう便は、ジョージア、アゼルバイジャン、カザフスタンといった中央アジア諸国を経て中国から黄海に抜け、韓国を横断して日本に向かうことが多い。

   そういった中で、25年8月23日（現地時間）にベルギーのブリュッセルを出発し、成田空港に向かったNH232便（ボーイング787-9型機）が、通常とは違うルートが表示されているとして、一部で注目を集めている。

   フライトレーダー24の表示では、8月24日（日本時間）13時17分頃に中国・丹東市から北朝鮮に入り、27分に平壌市上空を通過、37分に開城市上空を通過し、韓国に抜けたように見える。

   ただ、ANA広報部の説明では、「通常通りの経路」で飛行しており、「よって、北朝鮮の上空は飛行しておりませんでした」としている。

航空機が出す「ADS-B」と呼ばれる信号を活用
ANA
flightaware
flightradar24
NH232
フライトアウェア
フライトレーダー24
