今オフ「大リーグ挑戦」韓国人野手、大リーグ複数球団が興味...「スカウトの評価悪くない」【地元メディア】

2025.09.03 16:45
スポーツ班
    韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2025年9月3日、韓国プロ野球（KBO）リーグのキウム・ヒーローズでプレーするソン・ソンムン内野手（29）の特集記事を組み、複数の大リーグ球団がソンに興味を示していると報じた。

  • ソン選手（本人インスタグラムより）
  • 契約更改に臨んだ孫選手（本人インスタグラムより）
  • ソン選手（本人インスタグラムより）
昨季は打率.340、19本塁打、104打点、21盗塁

    同メディアによると、ソンは今シーズン終了後にポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦する意向を表明しており、今回、改めて米国の代理人と契約した経緯などを語ったという。

    ソンは、今シーズンからロサンゼルス・ドジャースでプレーしている韓国出身のキム・ヘソン内野手（26）のKBO時代の同僚だ。キウム・ヒーローズの公式サイトによると、身長182センチ、体重85キロの右投げ左打ちの内野手。

    15年にチームに入団し、22年シーズンにレギュラーの座を獲得して頭角を現した。昨シーズンは142試合に出場し、打率.340、19本塁打、104打点、21盗塁、出塁率と長打率を合わせたOPSは.927だった。

    今シーズンは、ここまで128試合に出場して打率.317、24本塁打、78打点、22盗塁、OPS.927を記録している。

    記事によると、ソンは今シーズン序盤まで大リーグに挑戦するか悩んでいたという。実際、8月4日にキウムと6年総額120億ウォン（約12億8000万円）の延長契約を結んだばかりだった。

「代理人は私が大リーグに行くと言う前から、ずっと連絡をくれていた」
