長谷川理恵51歳、美腹筋のぞくハーフトップ姿で決めポーズ　「くびれがくっきり」「かっこよすぎます」

モデルでタレントの長谷川理恵さん（51）が2025年9月1日、自身のインスタグラムを更新。トレーニングウェア姿で圧巻のスタイルを披露した。

「少しづつパンプアップしていきます～」

長谷川さんはインスタグラムに、美腹筋あらわなトレーニングウェア姿を投稿。「まだまだ暑い日が続きますが気持ち新たにそして今日で断酒10日目」「正直全く飲みたくないです笑」とつづっていた。

近況については「途中風邪ひいたというのもありこの期間内で2キロ落ちました...」「日々のお酒がぶのみでどれだけ浮腫んでいたのかしら身体に負担をかけて申し訳なかったわ」とのこと。

もっとも、「この年齢であまり痩せてるのもよくないのでまたトレーニングで少しづつパンプアップしていきます～」「元気がありがたい！」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いトップスとグレーのパンツのトレーニングウェアを着用。スマホを片手に持ち、引き締まった美腹筋を披露し、ポーズを決めていた。

この投稿には、「かっこよすぎます」「くびれ最高です」「お腹素晴らしいです」「くびれがくっきり」「尊敬します」といったコメントが寄せられていた。