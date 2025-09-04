BreakingDownファイターに何が？　1か月以上失踪、タレントの姉が明かす「1000回以上電話した」

BreakingDownで宇宙人の着ぐるみを着用して戦ったことから「エイリアンニキ」の愛称で呼ばれる格闘家の志築功胤（しつき・よしつぐ）さんが失踪したと、姉でタレントの志築杏里さんが2025年8月29日に公開したYouTube動画で報告した。

「7月9日から弟が失踪しました」

きょうだいで運営するYouTubeチャンネル「裏側はヤンキー」に公開した「活動を続けていけなくなりそうて?す。」と題した動画で杏里さんは、YouTubeのカメラマンを呼び出し、「7月9日から弟が失踪しました」と告白した。本動画撮影日は8月17日とのことなので、撮影時点で1か月以上行方をくらましていることになる。

杏里さんによると失踪当日、撮影で大阪・関西万博へ行く予定だったにもかかわらず、功胤さんは集合時間になっても姿を現さなかった。そこで電話をしたところ、自宅で寝ていることが発覚。家から出るように指示したが万博会場には来ず、そのまま失踪してしまったという。その日から功胤さんと連絡が取れなくなったいう杏里さんだが、LINEの既読やインスタグラムのストーリーの足跡は確認できるため「どこかに生存はしているやろうという感じ」と語った。