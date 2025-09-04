元乃木坂46松村沙友理、マック初日バイトにSNS驚愕「尊敬の域」　クルーの質問に答える場面も...「もうプロだよ！」

バラエティー番組「坂上＆指原のつぶれない店」（TBS系）の企画で、マクドナルドの新店舗オープン初日に新人クルーとして、元乃木坂46の松村沙友理さん（33）が参加したときの働きぶりが「優秀すぎて尊敬する」などとSNS上で話題になっている。

「初日で適応力やばいだろ」

2025年8月31日放送回では、7月25日にグランドオープンしたマクドナルド石垣島店（沖縄県石垣市）に密着する企画があった。番組側からの提案で、松村さんが「助っ人クルー」としてオープン初日に参加することになった。

石垣島店で働くにあたって、松村さんは東京の本社で2日間の事前研修を受けた。アプリを使ったレジ打ちの練習や、商品のレシピ、接客方法など、一通りのオペレーションを予習する姿が映っていた。

7月25日、松村さんはオープン前から参加した。番組によれば、開店30分前から約100人の客が並んでいる状況だったという。松村さんは最初、客席業務全般を行う「おもてなしクルー」を担当。タッチパネル式の注文をサポートしたり、客とのコミュニケーションを行ったり、番号の席まで商品を届けたりするなど、幅広い業務をこなしていた。

昼のピークタイムでは、注文を受けるレジ係を担当した。客からの注文を聞きながら、スムーズにレジ打ちしていた松村さんの姿に対し、スタジオからは「ベテランじゃん！」「もうプロだよ！」などと驚く声が上がった。

さらに、レジの操作方法が分からない隣のクルーから、「氷抜きどうやるんですか？」と質問される一幕も。松村さんはレジを指さしながら「こちらのコーラをノー氷にします」と教えた。「初日なのにレクチャー」とのテロップが表示され、「スゲェな！」などと驚く声がスタジオからも上がった。

その後も、松村さんはドライブスルーの商品受け渡しやドリンク作りなどを担当。番組内で「最難関パート」と紹介されたバーガー作りにも挑戦した。

松村さんは17時30分にアルバイトを終了。石垣島店の店長は、「周りのスタッフ達はたくさん練習してきているんですけれども、同じぐらいしっかりできていたのでスゴいと思いました」と絶賛していた。

この松村さんの働きぶりに対し、SNS上でも、「初日で適応力やばいだろ」「物覚えが良すぎる」「全部がもう尊敬の域に達する」「これマジで初日なら社員が泣いて喜ぶ即戦力っぷりだ」などと絶賛する声が相次いでいる。