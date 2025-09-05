コムドットやまと、誹謗中傷に持論　「有名人は無敵のメンタルを持っているわけではありません」

人気YouTuberグループ・コムドットのやまとさんが2025年9月4日にXを更新し、誹謗中傷についての持論を明かした。

「『そんなつもりじゃなかった』は余裕で通用しない」

事の発端となったのは、3日にやまとさんにXを通じて自殺を強要するような言葉が送られたこと。これにやまとさんは「開示だな」と情報開示を行うことを示唆した。

その後、その人物のポストは削除されたものの、やまとさんは開示請求は行うことをあらためて宣言し、「人の頭に銃口突きつけるならそれなりの覚悟持ってコメント打ってこい」「どんなツラした奴か楽しみにしてるよ」とつづっていた。

一方、4日になってやまとさんは「本人から連絡をもらい、どのような意図での発言だったかの説明をもらいました」と当該人物と直接連絡を取ったことを明かした。「説明を聞いても誤解を招くような表現ではあったなと思いつつ、本人の精神的状況を踏まえこれ以上追求することはやめたいと思います」と明かした。

なお、やまとさんは「今後に関しても僕は自分の尺度でエンタメの範囲を出ていると判断したコメントやDMに関しては徹底的に戦うつもりですし、これまで通り開示請求等の法的処置を行っていくつもりです」と説明し、「『そんなつもりじゃなかった』は余裕で通用しないので、僕に対してだけでなくSNSで発信する内容には今一度気をつけてください」と呼びかけていた。