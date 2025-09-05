ホロライブ・春先のどか、9月末で「退職」へ　「人生の目標や進み方を改めて考えたい」

VTuber事務所「ホロライブプロダクション」のアナウンサー部門「holoAN（ホロアナ）」に所属する春先のどかさんが2025年9月5日、同月末をもって退職するとXで発表した。

「色々なことを諦めていた自分に、再び灯りを灯してくれた」

春先さんは22年4月にスタッフとしてホロライブに入社し、先輩スタッフ・友人Aさん（24年6月に退職）とともにサポート役を務め、表でも活躍してきた。23年には公式アプリ「ホロプラス」の宣伝隊長に就任、25年5月からはholoAN所属の「新人アナウンサー」となった。

Xでは手紙風のメッセージ画像を通じて退職を発表し、「急なお知らせとなってしまい、申し訳ありません」と謝罪。入社前も含めてホロライブには4年ほど勤めたといい、「お仕事をしながら日々を過ごすうちに、今後の人生の目標や進み方を改めて考えたいと思うようになり、一度立ち止まって真剣に考える期間に充てたいと、この度退職を決断いたしました」と説明した。また、

「入社前、色々なことを諦めていた自分に、再び灯りを灯してくれたのが、ホロライブプロダクションでした。目まぐるしく日々を過ごす中で、無くしていたすてきな気持ちが、沢山蘇ってくるのを感じました。それから、だんだんと自分のことについても目を向けられるようになり、今回の決断をするに至りました」

とも明かす。仕事との両立も検討したというが、「別のことに心を向けながらスタッフ・タレントの皆様、視聴者の皆様と向き合うことは、自分として凄く不誠実な気がしてしまい、うまく考えることができませんでした」としている。