前田健太が日本球界復帰表明、移籍先は？識者が候補に挙げた3球団...獲得には「資金源とか多少余裕がないと」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年9月4日にユーチューブを更新し、日本球界復帰を表明している前田健太投手（37）の移籍先を独自予想した。

前田「今年でアメリカは最後と決めていた」

前田は今シーズン、大リーグのデトロイト・タイガースを5月に自由契約となり、5月16日にシカゴ・カブスとマイナー契約を結んだ。そして、8月2日にフリーエージェント（FA）となり、2日後の4日にニューヨーク・ヤンキースとマイナー契約を結んだ。

現在は、大リーグ昇格を目指し、ヤンキース傘下3Aスクラントンでプレーしている。

15年オフにポスティングシステムを利用して、広島から大リーグのロサンゼルス・ドジャースに移籍。その後、ミネソタ・ツインズ、デトロイト・タイガースと渡り歩き、来シーズン日本球界に復帰する。

前田は、8月31日放送の「スポーツ リアライブ～SPORTS Real＆Live～」（テレビ東京）にVTR出演し、「今年でアメリカは最後と決めていた。なので来年は日本に帰りたい」との意向を明かした。

今シーズンが米国10年目となる前田。日本のどの球団がオファーするのか。高木氏は「一説によると、関東近辺ではないかという話だよね。ジャイアンツとかDeNAとか。関西ではオリックスとか、そういうのがある可能性がある。DeNAが有力みたいな感じがする」との見解を示した。