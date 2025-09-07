アメ車の輸入このままでは増えない　日本向けに車種絞り込み仕様改める...メーカーがやるべきこと

日米の関税交渉でトランプ米大統領は「日本が輸入車の安全基準の障壁を撤廃すれば、アメリカ車の輸出が増える」と主張した。果たしてそれで本当にアメ車の輸入が増えるのだろうか。輸入が増えない理由はほかにある。

アメ車はドイツ車の人気に大負けしている

財務省の貿易統計によると、海外から日本への自動車の輸入(2024年)はドイツが8万7085台でトップ。米国からの輸入はわずか1万6074台だった。この中には中古車も含まれるが、大半は新車だ。日本自動車輸入組合（JAIA）によると、2024年の米国ブランドの新車販売台数は約1万6700台で、ほぼ貿易統計の数字に近い。いずれにせよ、日本で人気のドイツ車に比べ、アメ車の需要が少ないことがわかる。

ただし、この貿易統計では測れないアメ車も存在する。日本国内を走る米テスラの電気自動車（EV）「モデル3」と「モデルY」で、これは中国製のアメ車だ。貿易統計上は中国からの輸入となるが、筆者を含む日本国民の多くはテスラをアメ車と認識しているだろう。

欧州ステランティスとなった米国ブランド「ジープ」のSUV「レネゲード」はイタリア製で、同じくジープのEV「アベンジャー」はポーランド製だ。トランプ大統領は米国から日本にアメ車を輸出することを考えているだろうが、現実の自動車産業は多極分散の生産が進み、単純に分類できなくなっている。

レネゲードもアベンジャーも米国のジープブランドだ。クルマは生産地よりも設計や開発をどこで行ったかによって、そのクルマの出自をとらえるべきだ。日本でレネゲードやアベンジャーに乗るユーザーは間違いなくジープファン、アメ車ファンのはずだ。

言うまでもなくジープは旧クライスラーを代表する名門ブランドの一つだが、ステランティスが日本で展開するブランドはこのジープだけとなった。