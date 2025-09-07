J-CAST ニュース

辻希美、知られざる第5子出産前「妊婦生活ラストの1日」様子を公開　「楽しみでもあるんだけど、やっぱり怖い」

2025.09.07 11:00
エンタメ班
   タレントの辻希美さんが、2025年8月31日に公式YouTubeチャンネルで「【辻の３食】出産2日前～前日の産院での３食をお届けします！【食べる辻】」と題した動画をアップ。知られざる出産前の食事の様子を公開した。

「全然寝られなかった」出産2日前の様子

   辻さんは、8月8日に第5子となる次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産。動画内では、次女を出産する前の姿を収めている。

   前日入院予定だったものの、おしるしや前駆陣痛が来たうえに、検査結果によって点滴をしなければならない状態となり、2日前の入院となったと語る辻さん。病院食には「めっちゃおいしいんだけど」と満足げな様子で、出産前の状態を語った。

「ここ最近さ、赤ちゃんは下がってるんだけど、胎動が止まらなくて、本当に夜眠れないの。昨日は、希空と青空を産んだ週数を超えてるから、希空と青空は破水から始まったから、それが怖すぎて。家から遠いし病院が。だから昨日は、ちょっとした痛みにも敏感になっちゃって、全然寝られなかった」

   ちなみに、出産前の体重はプラス10キロほどで抑えられたそうだ。「今は食べたいもの食べて、体力つけます」と、5度目の出産だけに余裕を見せる場面もあった。

不安と痛みに耐えながらの出産前日
辻希美
