阪神優勝のセ・リーグ、2位と3位は「借金」の可能性　それでもクライマックスシリーズやる意味あるの？

プロ野球セ・リーグは、阪神タイガースが2025年9月7日、両リーグ史上最速で優勝した。一方、2位以下のチームの成績は勝率5割未満という前代未聞の事態になっている。

このままいくと、セ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）にはシーズン負け越しのチームが2チーム出場することになり、昨年の横浜DeNAベイスターズのような3位からの「下剋上」が起これば、勝率5割以下のチームが日本一になる可能性がある。

こうした状況から、ファンの間でもCSの是非が問われている。

勝率5割以下でCS出場したのは7チーム

CSは、2004年にパ・リーグで先行導入されたプレーオフ制度が源流。当時、観客動員減少への危機感から、シーズン後半に上位3チームによる「短期決戦」を設け、日本シリーズ出場チームを決める制度だった。

1位はファイナルステージへ自動進出し、2位・3位の勝者が"挑戦"するこのシステムは興行的に成功し、2007年からセ・リーグでも「クライマックスシリーズ」として導入されることとなった。

以降、CSによる観客動員や放映収入は年々向上。さらに、リーグ優勝が決まった後もファンの興味を持続できるというメリットがあり、制度はすっかり定着した。

ただし、導入初期から短期決戦が長期の勝負を覆す可能性を指摘する声は少なくなかった。

なお、過去に勝率5割以下でCSに出場したのは、シーズン3位で終えた以下の7チーム。

2009年＝東京ヤクルトスワローズ：勝率.497

2013年＝広島東洋カープ：勝率.489

2015年＝阪神タイガース：勝率.496

2016年＝横浜DeNAベイスターズ：勝率.493

2018年＝読売ジャイアンツ：勝率.486

2021年＝読売ジャイアンツ：勝率.496

2022年＝阪神タイガース：勝率.489

これに加え、2005年に西武ライオンズが勝率.493でプレーオフに出場しているが、これらすべてのチームが日本シリーズに出場することはできなかった。