J-CAST ニュース

阪神優勝のセ・リーグ、2位と3位は「借金」の可能性　それでもクライマックスシリーズやる意味あるの？

2025.09.08 12:30
スポーツ班
全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   プロ野球セ・リーグは、阪神タイガースが2025年9月7日、両リーグ史上最速で優勝した。一方、2位以下のチームの成績は勝率5割未満という前代未聞の事態になっている。

   このままいくと、セ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）にはシーズン負け越しのチームが2チーム出場することになり、昨年の横浜DeNAベイスターズのような3位からの「下剋上」が起これば、勝率5割以下のチームが日本一になる可能性がある。

   こうした状況から、ファンの間でもCSの是非が問われている。

  • 阪神タイガースを指揮した藤川球児監督（写真：Imagn/ロイター/アフロ）
    阪神タイガースを指揮した藤川球児監督（写真：Imagn/ロイター/アフロ）
  • 読売ジャイアンツの本拠地、東京ドーム
    読売ジャイアンツの本拠地、東京ドーム
  • 阪神タイガースを指揮した藤川球児監督（写真：Imagn/ロイター/アフロ）
  • 読売ジャイアンツの本拠地、東京ドーム

勝率5割以下でCS出場したのは7チーム

   CSは、2004年にパ・リーグで先行導入されたプレーオフ制度が源流。当時、観客動員減少への危機感から、シーズン後半に上位3チームによる「短期決戦」を設け、日本シリーズ出場チームを決める制度だった。

   1位はファイナルステージへ自動進出し、2位・3位の勝者が"挑戦"するこのシステムは興行的に成功し、2007年からセ・リーグでも「クライマックスシリーズ」として導入されることとなった。

   以降、CSによる観客動員や放映収入は年々向上。さらに、リーグ優勝が決まった後もファンの興味を持続できるというメリットがあり、制度はすっかり定着した。

   ただし、導入初期から短期決戦が長期の勝負を覆す可能性を指摘する声は少なくなかった。

   なお、過去に勝率5割以下でCSに出場したのは、シーズン3位で終えた以下の7チーム。

2009年＝東京ヤクルトスワローズ：勝率.497
2013年＝広島東洋カープ：勝率.489
2015年＝阪神タイガース：勝率.496
2016年＝横浜DeNAベイスターズ：勝率.493
2018年＝読売ジャイアンツ：勝率.486
2021年＝読売ジャイアンツ：勝率.496
2022年＝阪神タイガース：勝率.489

   これに加え、2005年に西武ライオンズが勝率.493でプレーオフに出場しているが、これらすべてのチームが日本シリーズに出場することはできなかった。

貯金わずか2で「日本一」が、CSの議論を沸騰させた
続きを読む
1 2 3
全文表示
クライマックスシリーズ
セ・リーグ
姉妹サイト