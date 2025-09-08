阪神優勝の「風物詩」道頓堀川へ飛び込み　「厳戒態勢」もむなしく...ミャクミャクに外国人も！29人ダイブ

川の中に「ミャクミャク」の頭が残された。周りの人は「喜ぶのは、ほどほどに」「私も気持ちは飛び込みたい」と賛否が入り乱れた――。

プロ野球・阪神タイガースが2025年9月7日、セ・リーグ優勝を果たした。大阪・ミナミの道頓堀川では、優勝時の「風物詩」とされる阪神ファンによる飛び込みが続出した。大阪府警によると、8日午前0時30分時点で延べ29人が飛び込んだという。

「だるま大臣」には救命胴衣

7日、J-CASTニュースの記者が現地を訪れた。道頓堀周辺は警察による「厳戒態勢」が取られ、御堂筋には、見渡す限り警察官の輸送車両が道路脇に停車。18時前には、御堂筋に架かる道頓堀川の橋で警察官が2mほどの飛び込みを防止するためのシートを張った。

インバウンドの観光客を中心に、シートとシートの間から名物のグリコの看板を眺める姿も見られた。

18時頃から戎橋では、警察官が橋の端側から1mのところに等間隔で立って警戒。「立ち止まらずにお進みください。左側通行でお進みください」と拡声器を使って、何度も呼び掛けていた。

戎橋近くに店を構える串カツ店「串かつだるま」では、シンボル像「だるま大臣」に、万一に備えて救命胴衣を着用させた。別の居酒屋店では、優勝時には「何杯飲んでも220円」とのラミネートが既に掲示されていた。