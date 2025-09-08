逗子海岸へ車が無許可侵入、波打ち際で立ち往生4時間半　消防署員らが脱出に力貸す、なぜこんなことが

水上バイクをけん引しようと、神奈川県逗子市内の逗子海岸へ乗用車が無許可で侵入し、スタックして長時間立ち往生する騒ぎがあった。

車は、カギがかかっていない車止めのある市道から入ったともみられている。一体なぜこんなことが起きてしまったのだろうか。

「水上バイクを引き上げようとして、動けなくなった」

観光客でにぎわうビーチで、白い高級外国車が後部を海に向けて、波打ち際で動けなくなっている。

タイヤが3分の1ほど砂に埋まっており、後輪付近は、水に浸かる状態だった。消防署員や観光客ら大勢で後ろから押したり、前輪の下に板を引いたりするが、なかなか動かない。

車近くの海上には、水上バイクが浮かび、車の隣にバイクを運ぶ台が置かれていた。

2025年9月7日日曜日の夕方から、こうした様子を撮った写真や動画がX上で次々に投稿された。

その情報によると、車はこの日の17時ごろ、海岸の中央付近から侵入し、水上バイクを海から引き上げようとしてスタックしたらしかった。

その状況について、現場へ出動した逗子市消防本部は8日、消防予防課の担当者がJ-CASTニュースの取材に詳しく説明した。

説明によると、7日の18時15分に、「水上バイクを海から引き上げようと車を砂浜に乗り入れたところ動けなくなった」といった内容の119番通報が入った。消防署員らが現場へ急行すると、50歳前後の男性ドライバーから、JAF（日本自動車連盟）に依頼したものの、作業対象外として断られたと説明があったといい、消防では、車が沖に流されては困ると考えて対応したという。

署員らは、スコップで車の前の砂をかき出し、下が固くなるところまで掘った。この方法で道を作りながら、観光客も手伝って車を押し、男性ドライバーが車のアクセルを断続的に踏み続けた。車が自走できるところまで来て、脱出の作業が終わったときは、すでに21時30分になっていた。