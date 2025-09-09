亀田和、アフマダリエフの「異変」指摘　駆け引きかもしれないが...「左フック打っていない、痛めているかも」

プロボクシングの世界2階級制覇王者・亀田和毅（TMK、34）が、2025年9月8日にユーチューブを更新し、14日に名古屋でスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）に挑戦するWBA同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン、30）の「異変」を指摘した。

亀田「普通に井上が勝つんじゃない？」

挑戦者アフマダリエフは、16年リオデジャネイロ五輪銅メダリストで、18年3月にプロデビューを果たした。

20年1月にプロ8戦目にして、WBA・IBF世界スーパーバンタム級王者ダニエル・ローマン（米国、35）に挑戦。2－1の判定勝利を収め、世界2団体の王座を獲得した。

23年4月の防衛戦で、挑戦者マーロン・タパレス（フィリピン、33）に1－2の判定負けを喫して王座陥落した。24年12月の復帰2戦目で、WBA同級暫定王座決定戦を制し、井上への挑戦権を獲得した。

アフマダリエフは、海外のボクシング専門メディアで高く評価され、「最強の挑戦者」と評価するライターもいる。実際、井上も警戒しており、スポーツ紙の報道によると、井上は「今回は判定決着でもいいかなと自分自身思っている」とし、「KO宣言」を封印したという。

バンタム級、スーパーバンタム級の2階級で王者となった亀田は、井上対アフマダリエフ戦について、「普通に（井上が）勝つんじゃない？」と予想し、こう分析した。

「（自分の中で）ムロジョンの評価はあまり高くない。スーパーバンタム級（王者の）ダニエル・ローマンという選手とやって。あの時が、ムロジョンが1番強かった時だったけど、それでも2－1勝利。後半に（アフマダリエフの）スタミナが切れてボディーが効いていた。それで（ベルトを）2本持っていた時にタパレスとやって1－2の判定で負けた。最初タパレスのスピードに圧倒されて、パンチが効いていた。体のパワーもそんなになかった」