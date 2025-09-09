J-CAST ニュース

K-POP日本人メンバーは「日本海のカニ」と言ってはいけないのか　韓国ネットで一部反発「余計な一言」

2025.09.09 18:25
野口 博之
富士フイルムが開発した糖の吸収を抑えるサプリが５００円＋税で

   韓国の大手芸能プロがプロデュースした男性アイドルグループ「NCT WISH」の日本人メンバーが、日本のラジオ番組で「日本海」の呼称を使ったところ、X上などで韓国の一部から批判が起きている。

   「カニがめちゃくちゃ美味しいんで...」。別の日本人メンバー、リクさん（22）が、出身地・福井のグルメをリスナーに紹介する。

  • 国際的には日本海とされているが…（写真はイメージ）
    国際的には日本海とされているが…（写真はイメージ）
  • 公式ファンクラブのサイト
    公式ファンクラブのサイト
  • 国際的には日本海とされているが…（写真はイメージ）
  • 公式ファンクラブのサイト

「これは余計な一言ではないか」韓国語で指摘され

   TOKYO FMで2025年9月5日未明に放送された番組「NCT WISHのCHAT WITH WISH！」の1シーンだ。この日は、日本人のリョウさん（18）、韓国人のジェヒさん（20）と3人で出演した。

   NCT WISHでは、11月から日本の全国9都市で初のコンサートツアーを行う予定で、番組では、石川の公演に参加するというリスナーから、リクさんにリクエストがあった。

   リクさんは、福井なら恐竜や越前焼、メガネフレームが有名だとしたうえで、「あとは何だろうね、カニ？」と話題を振った。

   前出のように、その美味しさを強調した後に続けて、「それをぜひ食べていただいたら、うれしいですね」と語った。

   この提案を受けて、リョウさんは、こうつぶやいた。

「日本海のカニ...」

   これに対し、ジェヒさんからは、何も発言はなく、リクさんが話を継いだ。

   福井は空気がきれいだとして、「いっぱい自然感じてほしいですね」と呼びかけた。リスナー質問への返答は、ここで終わっている。

   リョウさんの発言は、この日のうちに、韓国人と見られるX投稿者から、音声付きで取り上げられた。

   韓国では、日本海について「東海（トンヘ）」と独自の呼称で呼ばれているとされ、投稿者は、リョウさんに対し、これは余計な一言ではないかと指摘した。すると、韓国語で疑問や批判が相次ぐようになった。

「日本のラジオなんだから」「やばすぎて呆れるw」
続きを読む
1 2
全文表示
K-POP
日本海
姉妹サイト