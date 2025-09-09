K-POP日本人メンバーは「日本海のカニ」と言ってはいけないのか　韓国ネットで一部反発「余計な一言」

韓国の大手芸能プロがプロデュースした男性アイドルグループ「NCT WISH」の日本人メンバーが、日本のラジオ番組で「日本海」の呼称を使ったところ、X上などで韓国の一部から批判が起きている。

「カニがめちゃくちゃ美味しいんで...」。別の日本人メンバー、リクさん（22）が、出身地・福井のグルメをリスナーに紹介する。

「これは余計な一言ではないか」韓国語で指摘され

TOKYO FMで2025年9月5日未明に放送された番組「NCT WISHのCHAT WITH WISH！」の1シーンだ。この日は、日本人のリョウさん（18）、韓国人のジェヒさん（20）と3人で出演した。

NCT WISHでは、11月から日本の全国9都市で初のコンサートツアーを行う予定で、番組では、石川の公演に参加するというリスナーから、リクさんにリクエストがあった。

リクさんは、福井なら恐竜や越前焼、メガネフレームが有名だとしたうえで、「あとは何だろうね、カニ？」と話題を振った。

前出のように、その美味しさを強調した後に続けて、「それをぜひ食べていただいたら、うれしいですね」と語った。

この提案を受けて、リョウさんは、こうつぶやいた。

「日本海のカニ...」

これに対し、ジェヒさんからは、何も発言はなく、リクさんが話を継いだ。

福井は空気がきれいだとして、「いっぱい自然感じてほしいですね」と呼びかけた。リスナー質問への返答は、ここで終わっている。

リョウさんの発言は、この日のうちに、韓国人と見られるX投稿者から、音声付きで取り上げられた。

韓国では、日本海について「東海（トンヘ）」と独自の呼称で呼ばれているとされ、投稿者は、リョウさんに対し、これは余計な一言ではないかと指摘した。すると、韓国語で疑問や批判が相次ぐようになった。