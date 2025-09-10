ウクライナ侵攻で日本車が買えなくなったロシアの現実　新車市場を独占するのは中国メーカー

ウクライナ侵攻後のロシアで一般市民はどんなクルマに乗っているのか。ウクライナ侵攻以前と以後では、ロシア市民が購入するクルマも大きく様変わりしているようだ。

ウクライナ侵攻後は日本、欧州のメーカーが撤退

日本貿易振興機構（ジェトロ）によると、ウクライナ侵攻前の2021年のロシアの乗用車生産台数は、ブランド別に（1）アフトワズ（2）現代自動車（3）アフトトル（4）ラーダ（5）フォルクスワーゲン（6）ルノー（7）トヨタ自動車（8）日産自動車（9）ガズ（10）ハバルモータールス――の順だった。このうちアフトワズ、アフトトル、ラーダ、ガズがロシアメーカーのブランドだ。

これが2024年の乗用車新車販売台数のブランド別ランキングは、（1）ラーダ（2）ハバル（3）チェリー（4）ジーリー（5）チャンガン（6）オモダ（7）エクシード（8）ジェツアー（9）ベルジー（10）タンク――の順となった。2位以下はすべて中国メーカーで、9位のベルジーは中国とベラルーシの合弁という。圧倒的に中国メーカーがロシアの新車市場を独占している。

ロシアのウクライナ侵攻を受け、トヨタ、日産など日本をはじめ、フォルクスワーゲン、ルノーなど欧州の自動車メーカーはロシアからの撤退を決めた。日産など西側メーカーが撤退した後の工場では、地場メーカーが自国向けにクルマを生産しているようだ。