なぜキム・ヘソンがスタメン落ち？右投手が先発なのに...韓国メディア不満爆発「ロバーツ監督の態度が冷たく変わった」

韓国メディアが、大リーグのロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）の采配に不満を示した。

「右投手先発なのになぜスタメン落ち」

ドジャースは2025年9月10日（日本時間）、ホームのドジャー・スタジアムでコロラド・ロッキーズと対戦。韓国出身のキム・ヘソン内野手（26）は、スタメンから外れた。

複数の韓国メディアがキムのスタメン落ちを速報した。

地元メディア「OSEN」（ウェブ版）は、「まさか、キム・ヘソンが消えた...右投手先発なのに、なぜラインナップから外れたのか」とのタイトルで速報した。

ロバーツ監督は、これまで相手先発投手が左投げの際に、左打者のキムをスタメンから外すことが多く、主に右投手が先発したときにスタメンで起用してきた。この日のロッキーズの先発ヘルマン・マルケス（30）は右投げだけに、不満が募ったようだ。

スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は、「ロバーツ監督は容赦ない キム・ヘソンまたもスタメン落ち、前日コロラド戦での2打数無安打の余波か」などのタイトルで記事を公開した。

記事では「デーブ・ロバーツ監督の態度が冷たく変わった」と書き出し、チームの現状を踏まえてキムの起用法に言及した。